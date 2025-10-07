В 1,25 км от станции. МАГАТЭ зафиксировало новые обстрелы и взрывы возле ЗАЭС

Обстрелы и взрывы в непосредственной близости от ЗАЭС зафиксировали 6 октября

Запорожская АЭС (Фото: Facebook станции)

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали многочисленные обстрелы в непосредственной близости от временно оккупированной Запорожской атомной электростанциивключая взрывы в 1,25 км от ее периметра. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

В МИД подчеркнули, что эти действия являются сознательной провокацией России. В ведомстве напомнили, что Запорожская АЭС уже почти две недели находится без внешнего энергоснабжения, полагаясь на нестабильные резервные источники питания.

В МИД отмечали, что обстрелы рассматривают как элемент сознательной стратегии России – заблокировать проведение ремонтных работ и восстановление линий электропередач, необходимых для обеспечения надежного внешнего энергообеспечения.