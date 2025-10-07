В 1,25 км от станции. МАГАТЭ зафиксировало новые обстрелы и взрывы возле ЗАЭС
Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали многочисленные обстрелы в непосредственной близости от временно оккупированной Запорожской атомной электростанциивключая взрывы в 1,25 км от ее периметра. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
В МИД подчеркнули, что эти действия являются сознательной провокацией России. В ведомстве напомнили, что Запорожская АЭС уже почти две недели находится без внешнего энергоснабжения, полагаясь на нестабильные резервные источники питания.
В МИД отмечали, что обстрелы рассматривают как элемент сознательной стратегии России – заблокировать проведение ремонтных работ и восстановление линий электропередач, необходимых для обеспечения надежного внешнего энергообеспечения.
- 30 сентября президент Зеленский сообщил, что ситуация на ЗАЭС критическая, один из российских генераторов уже вышел из строя.
- 2 октября глава МИД Сибига заявил, что Россия намеренно обесточила Запорожскую АЭС, поскольку оккупанты готовятся снова подключить станцию к своей энергосистеме.
- 3 октября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что ведет переговоры с Украиной и РФ относительно восстановления полноценного электроснабжения ЗАЭС.
