До 1 января 2024 года G7 введут санкции против российских алмазов – заявление
Страны G7 введут поэтапный запрет на импорт российских алмазов. Запретить ввоз алмазов, добытых или обработанных в РФ, могут уже к 1 января 2024 года. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7.
Дальнейшие ограничения будут касаться импорта российских алмазов, обработанных в третьих странах, говорится в заявлении.
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Кроме того, чтобы усилить эффективность этих мер, написали в заявлении, до 1 сентября следующего года страны G7, являющиеся основными импортерами необработанных алмазов, должны ввести механизм проверки и сертификации таких алмазов на основе их отслеживания.
- Запрет на импорт алмазов из России и введение косвенных ограничений ранее анонсировал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
- 17 ноября EU Observer со ссылкой на проект документа писал, что запрет на импорт российских алмазов коснется ювелирных изделий.
- Кроме запрета на импорт российских алмазов ЕС в рамках 12-го пакета антироссийских санкций предлагает ввести запрет на экспорт в РФ некоторых типов станков и деталей к ним.
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