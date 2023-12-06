До 1 января 2024 года G7 введут санкции против российских алмазов – заявление

"Большая семерка" объявила о намерениях к новому году ввести ограничения на российские алмазы

Алмазы (Фото: EPA)

Страны G7 введут поэтапный запрет на импорт российских алмазов. Запретить ввоз алмазов, добытых или обработанных в РФ, могут уже к 1 января 2024 года. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7.

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Дальнейшие ограничения будут касаться импорта российских алмазов, обработанных в третьих странах, говорится в заявлении.

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Кроме того, чтобы усилить эффективность этих мер, написали в заявлении, до 1 сентября следующего года страны G7, являющиеся основными импортерами необработанных алмазов, должны ввести механизм проверки и сертификации таких алмазов на основе их отслеживания.

Запрет на импорт алмазов из России и введение косвенных ограничений ранее анонсировал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

17 ноября EU Observer со ссылкой на проект документа писал, что запрет на импорт российских алмазов коснется ювелирных изделий.

Кроме запрета на импорт российских алмазов ЕС в рамках 12-го пакета антироссийских санкций предлагает ввести запрет на экспорт в РФ некоторых типов станков и деталей к ним.

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