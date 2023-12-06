До 1 января 2024 года G7 введут санкции против российских алмазов – заявление
Алмазы (Фото: EPA)

Страны G7 введут поэтапный запрет на импорт российских алмазов. Запретить ввоз алмазов, добытых или обработанных в РФ, могут уже к 1 января 2024 года. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7.

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Дальнейшие ограничения будут касаться импорта российских алмазов, обработанных в третьих странах, говорится в заявлении.

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Кроме того, чтобы усилить эффективность этих мер, написали в заявлении, до 1 сентября следующего года страны G7, являющиеся основными импортерами необработанных алмазов, должны ввести механизм проверки и сертификации таких алмазов на основе их отслеживания.

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