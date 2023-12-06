Як Абрамович обходив санкції ЄС за допомогою своїх дітей. У Литві відреагували

Роман Абрамович (Фото: EPA)

Двоє дітей російського мільярдера Романа Абрамовича використовували литовські паспорти, щоб отримати контроль над частиною його статків. Таким чином вони намагалися допомогти батькові обходити санкції. Про це повідомили проєкт розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP та глава МВС Литви Агне Білотайте.

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В OCCRP зазначили, що діти олігарха Аркадій і Анна отримали громадянство Литви. Син Абрамовича отримав його за два дні до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

OCCRP не знайшло будь-яких активів дітей олігарха в Литві, однак Siena, литовський членський центр OCCRP, виявив деталі переказу в документах, що дійшли з кіпрського провайдера корпоративних послуг. Документи містили скан паспорта Аркадія, а також паспортні дані Анни.

Адвокат Абрамовича не відповів на запити про коментарі, йдеться у публікації.

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Газета The Guardian у січні 2023 року написала, що Абрамович передав часткову або повну власність на трасти, що володіють щонайменше $4 млрд, своїм сімом дітям у лютому 2022 року, невдовзі після того, як Велика Британія та США пригрозили ввести санкції проти російських олігархів, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Тоді ж газета зазначила, що діти Абрамовича стали власниками суперяхти Eclipse з дев'ятьма палубами й двома вертолітними майданчиками. 163-метрове судно, яке тривалий час належало Абрамовичу, зараз належить Europa Trust.

Журналісти зазначили, що документи вказували на те, що Абрамович був виключений з-поміж бенефіціарів трасту і замінений його дітьми. The Guardian написало, що реорганізація трастів може ускладнити зусилля щодо забезпечення дотримання санкцій проти олігарха і потенційно зірвати спроби заморозити активи, що належали йому.

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Тоді не було повідомлено, що двоє з цих дітей – 30-річний Аркадій та 31-річна Анна – були громадянами Литви, коли їх оголосили новими бенефіціарами Грано – трастового фонду Абрамовича, який базується в залежному від Великої Британії острові Джерсі, що перебуває під самоврядуванням, зазначили в OCCRP.

Глава МВС Литви Агне Білотайте повідомила, що МВС Литви перевірить усіх росіян, які перебувають під санкціями, на предмет наявності громадянства країни.

Вона доручила Міграційному департаменту переглянути весь список осіб, які піддаються санкціям, і оцінити, скільки з них та їхніх близьких отримали громадянство Литовської Республіки, йдеться у дописі.

Також Білотайте повідомила, що в Литві розробляють поправки до закону, який дасть змогу позбавляти литовського громадянства осіб, які отримали його за походженням.

У березні 2022 року ЄС визнав Абрамовича "олігархом, який має тісні зв'язки з Володимиром Путіним", зокрема "привілейований доступ" до глави Кремля, що допомогло йому зберегти свої активи. Абрамович також перебуває під санкціями Британії, Канади та Австралії.

Санкції проти Абрамовича у жовтні 2022 року запровадила й Україна, але відстрочила їх до завершення обміну полоненими.

У липні 2023 року стало відомо, що Абрамович оскаржує санкції Євросоюзу.

11 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) опублікувало один із найбільших переліків творів мистецтва. Вони знаходяться у приватній колекції російського олігарха Абрамовича. До переліку увійшли 367 творів мистецтва, які оцінюються у майже $1 млрд.

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