Как Абрамович обходил санкции ЕС с помощью своих детей. В Литве отреагировали

Роман Абрамович (Фото: EPA)

Двое детей российского миллиардера Романа Абрамовича использовали литовские паспорта, чтобы получить контроль над частью его состояния. Таким образом они пытались помочь отцу обходить санкции. Об этом сообщили проект расследования коррупции и организованной преступности OCCRP и глава МВД Литвы Агне Билотайте.

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В OCCRP отметили, что дети олигарха Аркадий и Анна получили гражданство Литвы. Сын Абрамовича получил его за два дня до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

OCCRP не нашел каких-либо активов детей олигарха в Литве, однако Siena, литовский членский центр OCCRP, обнаружил детали перевода в документах, дошедших с кипрского провайдера корпоративных услуг. Документы содержали скан паспорта Аркадия, а также паспортные данные Анны.

Адвокат Абрамовича не ответил на запросы о комментариях, говорится в публикации.

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Газета The Guardian в январе 2023 года написала, что Абрамович передал частичную или полную собственность на трасты, обладающие минимум $4 млрд, своим семи детям в феврале 2022 года, вскоре после того, как Великобритания и США пригрозили ввести санкции против российских олигархов, если Россия вторгнется в Украину.

Тогда же газета отметила, что дети Абрамовича стали обладателями суперяхты Eclipse с девятью палубами и двумя вертолетными площадками. 163-метровое судно, длительное время принадлежавшее Абрамовичу, сейчас принадлежит Europa Trust.

Журналисты отметили, что документы указывали на то, что Абрамович был исключен из числа бенефициаров траста и заменен его детьми. The Guardian написало, что реорганизация трастов может усложнить усилия по обеспечению соблюдения санкций против олигарха и потенциально сорвать попытки заморозить принадлежавшие ему активы.

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Тогда не было сообщено, что двое из этих детей – 30-летний Аркадий и 31-летняя Анна – были гражданами Литвы, когда их объявили новыми бенефициарами Грано – трастового фонда Абрамовича, который базируется в зависимом от Великобритании острове Джерси, находящемся под самоуправлением, отметили в OCCRP.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте сообщила, что МВД Литвы проверит всех находящихся под санкциями россиян на предмет наличия гражданства страны.

Она поручила Миграционному департаменту пересмотреть весь список лиц, подвергающихся санкциям, и оценить, сколько из них и их близких получили гражданство Литовской Республики, говорится в сообщении.

Также Билотайте сообщила, что в Литве разрабатываются поправки к закону, который позволит лишать литовского гражданства лиц, получивших его по происхождению.

В марте 2022 года ЕС признал Абрамовича "олигархом, имеющим тесные связи с Владимиром Путиным", в частности "привилегированный доступ" к главе Кремля, что помогло ему сохранить свои активы. Абрамович также находится под санкциями Британии, Канады и Австралии.

Санкции против Абрамовича в октябре 2022 года ввела и Украина, но отсрочила их до завершения обмена пленными.

В июле 2023 года стало известно, что Абрамович оспаривает санкции Евросоюза.

11 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) опубликовало один из крупнейших перечней произведений искусства. Они находятся в частной коллекции российского олигарха Абрамовича. В перечень вошли 367 произведений искусства, которые оцениваются почти в $1 млрд.

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