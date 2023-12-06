Как Абрамович обходил санкции ЕС с помощью своих детей. В Литве отреагировали
Двое детей российского миллиардера Романа Абрамовича использовали литовские паспорта, чтобы получить контроль над частью его состояния. Таким образом они пытались помочь отцу обходить санкции. Об этом сообщили проект расследования коррупции и организованной преступности OCCRP и глава МВД Литвы Агне Билотайте.
В OCCRP отметили, что дети олигарха Аркадий и Анна получили гражданство Литвы. Сын Абрамовича получил его за два дня до полномасштабного вторжения РФ в Украину.
OCCRP не нашел каких-либо активов детей олигарха в Литве, однако Siena, литовский членский центр OCCRP, обнаружил детали перевода в документах, дошедших с кипрского провайдера корпоративных услуг. Документы содержали скан паспорта Аркадия, а также паспортные данные Анны.
Адвокат Абрамовича не ответил на запросы о комментариях, говорится в публикации.
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Газета The Guardian в январе 2023 года написала, что Абрамович передал частичную или полную собственность на трасты, обладающие минимум $4 млрд, своим семи детям в феврале 2022 года, вскоре после того, как Великобритания и США пригрозили ввести санкции против российских олигархов, если Россия вторгнется в Украину.
Тогда же газета отметила, что дети Абрамовича стали обладателями суперяхты Eclipse с девятью палубами и двумя вертолетными площадками. 163-метровое судно, длительное время принадлежавшее Абрамовичу, сейчас принадлежит Europa Trust.
Журналисты отметили, что документы указывали на то, что Абрамович был исключен из числа бенефициаров траста и заменен его детьми. The Guardian написало, что реорганизация трастов может усложнить усилия по обеспечению соблюдения санкций против олигарха и потенциально сорвать попытки заморозить принадлежавшие ему активы.
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Тогда не было сообщено, что двое из этих детей – 30-летний Аркадий и 31-летняя Анна – были гражданами Литвы, когда их объявили новыми бенефициарами Грано – трастового фонда Абрамовича, который базируется в зависимом от Великобритании острове Джерси, находящемся под самоуправлением, отметили в OCCRP.
Глава МВД Литвы Агне Билотайте сообщила, что МВД Литвы проверит всех находящихся под санкциями россиян на предмет наличия гражданства страны.
Она поручила Миграционному департаменту пересмотреть весь список лиц, подвергающихся санкциям, и оценить, сколько из них и их близких получили гражданство Литовской Республики, говорится в сообщении.
Также Билотайте сообщила, что в Литве разрабатываются поправки к закону, который позволит лишать литовского гражданства лиц, получивших его по происхождению.
- В марте 2022 года ЕС признал Абрамовича "олигархом, имеющим тесные связи с Владимиром Путиным", в частности "привилегированный доступ" к главе Кремля, что помогло ему сохранить свои активы. Абрамович также находится под санкциями Британии, Канады и Австралии.
- Санкции против Абрамовича в октябре 2022 года ввела и Украина, но отсрочила их до завершения обмена пленными.
- В июле 2023 года стало известно, что Абрамович оспаривает санкции Евросоюза.
- 11 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) опубликовало один из крупнейших перечней произведений искусства. Они находятся в частной коллекции российского олигарха Абрамовича. В перечень вошли 367 произведений искусства, которые оцениваются почти в $1 млрд.
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