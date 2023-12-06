До 1 січня 2024 року G7 запровадять санкції проти російських алмазів – заява

"Велика сімка" оголосила про наміри до нового року запровадити обмеження на російські алмази

Алмази (Фото: EPA)

Країни G7 запровадять поетапну заборону на імпорт російських алмазів. Заборонити ввозити алмази, видобуті або оброблені у РФ, можуть уже до 1 січня 2024 року. Про це йдеться у спільній заяві лідерів G7.

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Подальші обмеження стосуватимуться імпорту російських алмазів, оброблених у третіх країнах, йдеться у заяві.

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Крім того, щоб посилити ефективність цих заходів, написали у заяві, до 1 вересня наступного року країни G7, які є основними імпортерами необроблених алмазів, мають запровадити механізм перевірки та сертифікації таких алмазів на основі їх відстеження.

Заборону на імпорт алмазів із Росії та запровадження непрямих обмежень раніше анонсував голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

17 листопада EU Observer із посиланням на проєкт документа писав, що заборона на імпорт російських алмазів торкнеться ювелірних виробів.

Окрім заборони на імпорт російських алмазів ЄС у рамках 12-го пакету антиросійських санкцій пропонує ввести заборону на експорт до РФ деяких типів верстатів та деталей до них.

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