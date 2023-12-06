До 1 січня 2024 року G7 запровадять санкції проти російських алмазів – заява
Країни G7 запровадять поетапну заборону на імпорт російських алмазів. Заборонити ввозити алмази, видобуті або оброблені у РФ, можуть уже до 1 січня 2024 року. Про це йдеться у спільній заяві лідерів G7.
Подальші обмеження стосуватимуться імпорту російських алмазів, оброблених у третіх країнах, йдеться у заяві.
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Крім того, щоб посилити ефективність цих заходів, написали у заяві, до 1 вересня наступного року країни G7, які є основними імпортерами необроблених алмазів, мають запровадити механізм перевірки та сертифікації таких алмазів на основі їх відстеження.
- Заборону на імпорт алмазів із Росії та запровадження непрямих обмежень раніше анонсував голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
- 17 листопада EU Observer із посиланням на проєкт документа писав, що заборона на імпорт російських алмазів торкнеться ювелірних виробів.
- Окрім заборони на імпорт російських алмазів ЄС у рамках 12-го пакету антиросійських санкцій пропонує ввести заборону на експорт до РФ деяких типів верстатів та деталей до них.
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