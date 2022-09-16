До 15 лет тюрьмы. Верещук назвала детали проекта о наказаниях за российскую паспортизацию

На правительственном совещании согласовали законопроект об уголовной ответственности за принудительную паспортизацию на оккупированных территориях. Об этом сообщила в Telegram министр реинтеграции Ирина Верещук.

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Законопроект касается госслужащих с российскими паспортами и тех, кто прямо или косвенно способствует российской паспортизации. Других людей он не касается, заверила министр.

Предлагается ввести такие наказания:

- госслужащий, который получил российский паспорт, – от 10 до 15 лет тюрьмы;

- за пропаганду российского гражданства – от пяти до восьми лет;

- за принуждение к получению российского паспорта – от восьми до 12 лет тюрьмы;

- за создание условий, в которых неполучение российского паспорта ставит людей в невыгодное положение – от 8 до 12 лет.

"Нормы нового законопроекта направлены прежде всего на наказание организаторов вражеской паспортизации и их приспешников. В том числе наказанию подлежат российские граждане, занимавшиеся незаконной паспортизацией на территории Украины", – добавила Верещук.

По данным ГУР и МИД, оккупанты навязывают украинским детям паспорта РФ и угрожают их родителям.

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Марко Сировой

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