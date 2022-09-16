UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

До 15 лет тюрьмы. Верещук назвала детали проекта о наказаниях за российскую паспортизацию

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 12:08
До 15 лет тюрьмы. Верещук назвала детали проекта о наказаниях за российскую паспортизацию - Фото
Ирина Верещук (Фото: ФБ Ирины Верещук)

На правительственном совещании согласовали законопроект об уголовной ответственности за принудительную паспортизацию на оккупированных территориях. Об этом сообщила в Telegram министр реинтеграции Ирина Верещук.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Законопроект касается госслужащих с российскими паспортами и тех, кто прямо или косвенно способствует российской паспортизации. Других людей он не касается, заверила министр.

Предлагается ввести такие наказания:

- госслужащий, который получил российский паспорт, – от 10 до 15 лет тюрьмы;

- за пропаганду российского гражданства – от пяти до восьми лет;

- за принуждение к получению российского паспорта – от восьми до 12 лет тюрьмы;

- за создание условий, в которых неполучение российского паспорта ставит людей в невыгодное положение – от 8 до 12 лет.

"Нормы нового законопроекта направлены прежде всего на наказание организаторов вражеской паспортизации и их приспешников. В том числе наказанию подлежат российские граждане, занимавшиеся незаконной паспортизацией на территории Украины", – добавила Верещук.

  • По данным ГУР и МИД, оккупанты навязывают украинским детям паспорта РФ и угрожают их родителям.

Читайте также: Паспорта РФ получили 10 000 жителей оккупированных территорий юга – Центр нацсопротивления

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
паспорт законопроект тюрьма ирина верещук паспортизация
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 