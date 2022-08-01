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Паспорта РФ получили 10 000 жителей оккупированных территорий юга – Центр нацсопротивления

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 19:22
Паспорта РФ получили 10 000 жителей оккупированных территорий юга – Центр нацсопротивления - Фото
Паспорт гражданина России (фото – duma.gov.ua)

На временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей местные жители отказываются платить за коммунальные услуги в рублях. Паспорта России получили около 10 000 жителей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Россияне активно распространяют свои фейковые квитанции по оплате коммунальных услуг в рублях. Однако большинство местных понимает юридическую ничтожность этих квитанций.

"Следовательно, россияне прибегают к угрозам. В частности, в Херсоне оккупанты собрали глав ОСМД и пригрозили "профилактическими мерами", если жильцы домов не будут осуществлять оплату в "интересах России", – говорится в сообщении.

Однако, по информации Центра, результата такие встречи не принесли. Большинство расчетов происходит в гривнях. Особенно это касается частного сектора, почти полностью принимающего оплату в национальной валюте.

Не лучше ситуация у оккупантов с паспортизацией, говорят в Центре. Несмотря на то, что россияне предлагают 10 000 рублей тем, кто получит российское гражданство, паспорт РФ получили около 10 000 жителей оккупированных Херсонской и Запорожской областей, то есть около 1% взрослого населения.

  • В правительстве работают над законопроектом о введении уголовной ответственности за получение паспорта России.
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Вадим Ребрина
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гражданство Херсон оккупация Запорожье
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