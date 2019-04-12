Добронравов после отмены запрета въезда в Украину поехал в Крым

Федор Добронравов (кадр из сериала Сваты)

Российский актер Федор Добронравов, которому Окружной админсуд Киева отменил запрет на въезд в Украину, выступил в оккупированном Крыму. Об этом сообщает Крым.Реалии.

В керченском дворце культуры "Корабел" 8 апреля показали спектакль "Ловушка для мужа" с участием Добронравова. Об этом изданию сказали непосредственно в дворце культуры.

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10 апреля Добронравов играл в этом же спектакле в "Музыкальном театре Крыма" в Севастополе. Эту информацию также подтвердили в севастопольском театре.

При этом агент актера Ирина Сойкина сказала корреспонденту издания, что не знает, выступил ли Добронравов в Крыму.

26 марта Окружной суд отменил запрет на въезд Добронравову, признав действия СБУ противоправными. СБУ в 2017 году запретила россиянину въезд в Украину на три года из-за того, что Добронравов неоднократно незаконно посещал Крым и публично поддерживал его аннексию.

Согласно расследованию Схем, помог россиянину отменить запрет официальный уполномоченный представитель кандидата Владимира Зеленского на выборах президента адвокат Сергей Кальченко.