Доктор Комаровский о кресле главы Минздрава: Буду ходить по судам

Евгений Комаровский (фото - facebook.com/uakomar)

Доктор Евгений Комаровский, который известен советами в интернете, сказал, что не готов стать министром здравоохранения и не хочет становиться членом ни чьей политической команды, потому что "жизнь превратится в постоянное выяснение отношений". Об этом он рассказал в интервью изданию Vesti.

Он сказал, что не попал в список партии Слуга народа, потому что видит "себя человеком, который стоит за пределами всего этого базара, но который может президенту дать конкретный ответ по ситуации". На вопрос о том, примет ли он предложение от Владимира Зеленского возглавить Минздрав, Комаровский ответил: "Конечно же, откажусь".

"И вот завтра я, став министром, буду вынужден постоянно ввязываться в конфликты, что-то закрывать, кого-то увольнять. Мои оппоненты, соответственно, будут нанимать титушек, проплачивать антикомаровские публикации, а я буду ходить по судам", - объяснил он, отметив, что "каждый скандал должен разруливать министр и не принимать одну из сторон".

Ранее он заявил, что новый министр здравоохранения "получит возможность участвовать в распределении сладкого кусочка медицинского бюджетного пирога, но реформировать он ничего не сможет".

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