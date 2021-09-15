Донбасс. Россия пытается привлечь к переговорам террористку ДНР и блокирует обмен пленными
Сегодня, 15 сентября, во время онлайн-встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе российская сторона попыталась привлечь к переговорам террористку ДНР и тем самым заблокировала обсуждение вопросов обмена удерживаемыми лицами и открытия пунктов пропуска через линию разграничения. Об этом сообщается на Telegram-канале украинской делегации в ТКГ.
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Как отмечается, российская делегация не прекращает свои попытки привлечь к работе гуманитарной подгруппы гражданку Украины Майю Пирогову, осужденную украинским судом за терроризм.
"Наша делегация расценивает это как сознательную попытку заблокировать уже обмен удерживаемыми лицами и открытие КПВВ со стороны временно оккупированных территорий", – говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ.
Сообщается, что украинская сторона направила в ОБСЕ ноты о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и потерях со стороны Украины.
Следующее заседание ТКГ запланировано на 29 сентября.
Вчера РФ сорвала заседание ТКГ: хотела обсуждать некий "план" боевиков, а не формулу Штайнмайера.
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