Донбасс. ВСУ за сутки отбили 10 атак: уничтожено 8 танков и десятки единиц техники – видео

Украинские военные отбили за сутки 10 атак российской армии на Донецком и Луганском направлениях. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил.

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Отмечается, что было убито более 100 вражеских военных, а также уничтожено:

- 10 боевых машин десанта;

- Два МТ-ЛБ;

- Восемь танков;

- Семь БМП-2;

- Один БТР;

- 10 грузовиков.

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Марк Сировой

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