На Запорожском направлении сбили вертолет и уничтожили 60 оккупантов – Минобороны
19.03.2022, 19:59
На Запорожском направлении защитники Украины уничтожили вертолет КА-52 российских оккупантов, несколько единиц бронетехники и 60 военных РФ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Еще одному вертолету КА-52 нанесли повреждения.
- Также К-52 сбили сегодня при помощи ПЗРК "Стингер" в Бучанском районе Киевской области.
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