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На Запорожском направлении сбили вертолет и уничтожили 60 оккупантов – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2022, 19:59

На Запорожском направлении защитники Украины уничтожили вертолет КА-52 российских оккупантов, несколько единиц бронетехники и 60 военных РФ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Еще одному вертолету КА-52 нанесли повреждения.

  • Также К-52 сбили сегодня при помощи ПЗРК "Стингер" в Бучанском районе Киевской области.

Читайте также: За 24 дня войны Россия провела 1403 авиационных налета на Украину – Генштаб



Вадим Ребрина
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Генштаб ВСУ Россия война ка-52
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