Донбасс. Зенитчики ВСУ сбили еще один "Аллигатор"
03.09.2022, 12:54
ПВО (иллютстративное фото - Командование Воздушных сил ВСУ)
Украинские военные сбили вертолет Ка-52 на Донбассе. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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Вертолет с названием "Аллигатор" был сбит зенитным ракетным подразделением около 10:30 в Донецкой области. Кроме него, уничтожен российский беспилотник "Форпост".
Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируется с 2011 года. Имеет пушку с лазерным наведением, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость одного вертолета – около $16 млн.
- По состоянию на утро 3 сентября армия РФ потеряла с начала полномасштабной войны 235 самолетов, 205 вертолетов и 864 БПЛА.
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