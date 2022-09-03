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Донбасс. Зенитчики ВСУ сбили еще один "Аллигатор"

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2022, 12:54
Донбасс. Зенитчики ВСУ сбили еще один
ПВО (иллютстративное фото - Командование Воздушных сил ВСУ)

Украинские военные сбили вертолет Ка-52 на Донбассе. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Вертолет с названием "Аллигатор" был сбит зенитным ракетным подразделением около 10:30 в Донецкой области. Кроме него, уничтожен российский беспилотник "Форпост".

Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируется с 2011 года. Имеет пушку с лазерным наведением, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость одного вертолета – около $16 млн.

  • По состоянию на утро 3 сентября армия РФ потеряла с начала полномасштабной войны 235 самолетов, 205 вертолетов и 864 БПЛА.

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Марко Сировой
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ВСУ вертолет пво армия рф ка-52 вкс рф войска россии зенитчики
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