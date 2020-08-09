Донецкое отделение Слуги народа настаивает на выборах у линии соприкосновения

Ранее ЦИК заявила о невозможности проведения выборов в Донецкой и Луганской областях в прифронтовой зоне

Донецкая областная организация партии Слуга народа будет настаивать на проведении местных выборов на отдельных территориях вдоль линии соприкосновения сразу же после предоставления военным командованием гарантий безопасности. Об этом говорится в заявлении Донецкой облорганизации партии, опубликованным в Facebook.

Как отмечается, в СН "категорически против ограничения избирательных прав жителей Донбасса в любых проявлениях" и единодушно выступают за проведение местных выборов "на всей подконтрольной Украины территории региона".

"Донецкая военно-гражданская администрация и вся команда президента Донецкой провели ряд консультаций с командованием объединенных сил и антитеррористическим центром СБУ по созданию безопасных условий для волеизъявления в прифронтовых районах. Мы озвучили нашу общую и принципиальную позицию - выборы на Донбассе должны состояться, без исключений", – заявили в партии.

При этом подчеркивается, что поэтому считают недопустимым оказывать давление на военных и ставить политическую целесообразность выше безопасности граждан.

Вчера, 8 августа, Центральная избирательная комиссия пришла к выводу о невозможности проведения местных выборов в отдельных территориальных общинах Донецкой и Луганской областей на подконтрольной Украины территории вблизи линии соприкосновения.

10 июля вице-премьер Алексей Резников заявил, что местные выборы в ОРДЛО должны пройти по специальному закону.

Читайте также: КВНщики, кумовья, губернаторы. Кого Зеленский ведет в мэры вашего города: карта кандидатов

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.