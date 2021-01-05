Доверие к Зеленскому почти не изменилось с декабря – опрос Рейтинга

Президенту Владимиру Зеленскому по-прежнему доверяют 41% украинцев, рейтинг недоверия составил 54%. Лучший баланс доверия и недоверия – у спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом говорят данные опроса, проведенного в начале января группой Рейтинг.

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На вопрос "насколько вы доверяете таким политикам" ответы распределились так (в скобках – данные на середину декабря 2020 года):

Владимир Зеленский – доверяют 41% (43%), не доверяют 54% (54%);

Дмитрий Разумков – доверяют 29% (26%), не доверяют 37% (34%), не слышали о нем 29% (35%);

Юрий Бойко – доверяют 27% (24%), не доверяют 55% (55%), не слышали о нем 12% (17%);

Юлия Тимошенко – доверяют 26% (25%), не доверяют 69% (71%);

Петр Порошенко – доверяют 23% (22%), не доверяют 73% (75%);

Денис Шмыгаль – доверяют 14% (15%), не доверяют 51% (46%), не слышали о нем 28% (34%).

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Опрос поведен 2-4 января по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий. Методом телефонного интервью опрошено 2500 человек от 18 лет и старше. Ошибка не превышает 2%. Заказчик опроса не указан.

В ноябре Зеленскому по опросу Рейтинга доверяли 46%, не доверяли 51%.

По опросу Центра Разумкова в декабре, Зеленскому доверяли меньше, чем спикеру Рады: 30% и 35% соответственно.

Денис Юдин

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