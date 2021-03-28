Довыборы в Раду. Зарегистрировано почти 40 нарушений, открыто два уголовных дела – полиция

Сегодня, 28 марта, в день голосования на промежуточных выборах в Верховную Раду и повторных выборах полицейские зарегистрировали 39 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, следователи начали два уголовных производства. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Как отмечается, больше всего нарушений зарегистрировано в Ивано-Франковской (21) и в Донецкой (13) областях, где происходили промежуточные выборы народных депутатов.

По данным полиции, в основном сообщения касались незаконной агитации (12), подкупа избирателей (5), фальсификации избирательных документов (5).

Также, как сообщают в полиции, среди нарушений были: два незаконных опроса, фотографирование избирательного бюллетеня, подвоз избирателей, уничтожение агитационных материалов, попытка выноса избирательного бюллетеня, уничтожение избирательного бюллетеня и препятствование работе избирательной комиссии.

Во время промежуточных и повторных выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов в полицию поступило пять заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

В Донецкой области начато два уголовных производства по статье о незаконном использовании избирательного бюллетеня (ст. 158-1 УК).

В полиции отмечают, что в общем день голосования прошел без серьезных нарушений избирательного процесса.

Сегодня, 28 марта, в одномандатных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область) проходили довыборы в Верховную Раду.

По данным экзитпола группы Рейтинг, по состоянию на 18:00 довыборах в Верховную Раду в Ивано-Франковской области лидирует Александр Шевченко (За майбутне) – 32,4%, на втором месте Руслан Кошулинский (Свобода) – 31,6%, на третьем месте Василий Вирастюк (Слуга народа) – 29,4%.

Наталия Медведева

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