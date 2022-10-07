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"Дозвониться до Путина и сказать: ты че, не знаешь, как дела обстоят?" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 22:58
Мобилизация в России (Фото: сайт оккупантов)

В телефонном разговоре, перехват которого опубликовало Главное управление разведки Минобороны, мать российского военнослужащего рассказывает ему об отношении к мобилизации и мечтает высказать российскому диктатору Владимиру Путину все, что она о нем думает.

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Женщина говорит, что объясняет у себя на работе, что одной волной мобилизация в России не ограничится и "скоро второй поток пойдет".

На жалобы, что мобилизованным "нужно всю одежду купить", она отвечает, что и до мобилизации военным приходилось все самим себе покупать. "По 200, по 300 тысяч вам подъемные дают на что? Чтобы вы закупили себе одежду. А вы как хотели?"

"Так хочется до этого Путина, б..., дозвониться. И сказать: че, г..дон, не знаешь, как дела обстоят? Так все "прекрасно", что даже воды и хлеба нету..." – говорит она. 

По утверждению ГУР, участница разговора живет в поселке Североонежск Плесецкого района Архангельской области России.

Слушайте также: "Москву не трогают, а у нас все сидят, плачут и ждут мобилизации" – перехват ГУР 

Сергій Бережний
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оккупанты телефонный разговор мобилизация в россии перехват ГУР
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