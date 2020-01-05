Dr. Alban убрал в Instagram упоминание о вмешательстве президента

Певец Dr. Alban, который незаконно посещал оккупированный Крым, отредактировал свой пост в Іnstagram, удалив упоминание о том, что его приезд в Украину стал возможен благодаря "вмешательству президента".
"Мне запретили въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на полуострове Крым. Я не знал о том, что украинцам это не нравится. Где бы я ни был, но был рад встрече с президентом", - написал артист.
В предыдущей редакции поста было написано, что "с вмешательством президента я смог попасть в Украину".
Ранее Dr. Alban выступил в новогоднем шоу Вечерний квартал.
Читайте также: Российской телеведущей Дане Борисовой запретили въезд в Украину