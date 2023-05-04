Дрон оккупантов "принес" ВСУ координаты позиции запуска: туда сразу ударила артиллерия
04.05.2023, 15:28
Дроны MAVIC (Фото - скриншот из видео)
На карте памяти сбитого российского дрона оказались координаты его места запуска, по которым сразу отработала артиллерия. Об этом эпизоде рассказал на брифинге представитель нацгвардии Николай Уршалович, сообщает Армія-Inform.
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На брифинге в Military Media Center Уршалович сообщил, что бойцы Нацгвардии на одном из блокпостов в районе Херсона сбили из стрелкового оружия БПЛА Zala-421, а в районе Кременной – MAVIC-3. Из одного сбитого дрона оккупантов была изъята карта памяти с фото- и видеофайлами, которые содержали данные геолокации о месте его запуска.
По координатам, которые принес дрон, было нанесено огневое поражение артиллерией, сказал Уршалович.
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