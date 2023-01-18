Дроны, вертолеты и Stinger: Латвия подготовила новую партию военной помощи Украине
Латвия передаст Украине ЗРК Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники. Об этом сообщает Delfi со ссылкой информацию минобороны страны.
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Издание сообщает, что министр обороны Латвии Инара Мурниеце в ходе поездки в Киев обсудила с украинским коллегой Алексеем Резниковым эффективность уже предоставленной Латвией помощи и запланированные поставки.
"В ближайшее время мы направим в Украину новые партии военной поддержки — ЗРК Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотные летательные аппараты", – сказала Мурниеце по итогам встречи.
Она также отметила, что Латвия продолжит обучать украинских военнослужащих.
Издание напоминает, что с ноября 2022 года в Латвии развернута общественная кампания по сбору средств на военную помощь Украине. За два месяца собрано 439 768 евро, которые будут направлены на закупку произведенных в Латвии военной техники и снаряжения.
Другая инициатива, которая осуществляется совместно с минобороны Латвии, ставит целью собрать более 7 млн евро пожертвований для поставок Украине военной техники, бронежилетов, бронированных медицинских машин и других видов военной помощи для ВСУ.
Delfi также пишет, что только в рамках акции "Твиттер-конвой" ВСУ уже переданы более 900 внедорожников.
- Официальная часть латвийской военной помощи Силам обороны Украины включает в себя вооружение в ассортименте (боеприпасы, ПТРК, ПЗРК, БПЛА, САУ, вертолет), топливо, индивидуальное снаряжение, сухпайки, подготовку военнослужащих, лечение, другие товары и услуги.
- 10 января Мурниеце уже упоминала о возможности передачи Украине партии Stinger в рамках военной помощи.
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