Дроны, вертолеты и Stinger: Латвия подготовила новую партию военной помощи Украине

Латвия передаст Украине ЗРК Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники. Об этом сообщает Delfi со ссылкой информацию минобороны страны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Издание сообщает, что министр обороны Латвии Инара Мурниеце в ходе поездки в Киев обсудила с украинским коллегой Алексеем Резниковым эффективность уже предоставленной Латвией помощи и запланированные поставки.

"В ближайшее время мы направим в Украину новые партии военной поддержки — ЗРК Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотные летательные аппараты", – сказала Мурниеце по итогам встречи.

Она также отметила, что Латвия продолжит обучать украинских военнослужащих.

Издание напоминает, что с ноября 2022 года в Латвии развернута общественная кампания по сбору средств на военную помощь Украине. За два месяца собрано 439 768 евро, которые будут направлены на закупку произведенных в Латвии военной техники и снаряжения.

Другая инициатива, которая осуществляется совместно с минобороны Латвии, ставит целью собрать более 7 млн евро пожертвований для поставок Украине военной техники, бронежилетов, бронированных медицинских машин и других видов военной помощи для ВСУ.

Delfi также пишет, что только в рамках акции "Твиттер-конвой" ВСУ уже переданы более 900 внедорожников.

Официальная часть латвийской военной помощи Силам обороны Украины включает в себя вооружение в ассортименте (боеприпасы, ПТРК, ПЗРК, БПЛА, САУ, вертолет), топливо, индивидуальное снаряжение, сухпайки, подготовку военнослужащих, лечение, другие товары и услуги.

10 января Мурниеце уже упоминала о возможности передачи Украине партии Stinger в рамках военной помощи.

Читайте также: ПВО, оружие для деоккупации и надежность обороны: Резников о приоритетах на Рамштайн

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.