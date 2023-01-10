Рамштайн. Латвия предложит Украине новую партию "Стингеров"

Латвия, вероятно, поставит Украине больше переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. О продолжающейся поддержке Сил обороны Украины заявила министр обороны страны Инара Мурниеце в интервью Латвийскому ТВ.

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Она напомнила, что во второй половине января на базе ВВС США в Рамштайне, Германия, состоится новое совещание союзников по антипутинской коалиции, и "список военной поддержки Латвии уже в кармане".

По словам Мурниеце, "фактически украинский фронт – это наша линия обороны".

"Поэтому мы сейчас думаем, как присоединиться к большому потоку помощи Украине и как поддержать ее в ответ на призыв президента Владимира Зеленского", – сказала она.

23 февраля, накануне полномасштабного вторжения России, Латвия поставила Украине "Стингеры".

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Сейчас власти страны изучают, "что мы можем позволить себе дать" Украине. Учитывая, насколько эффективными показали себя "Стингеры" в отражении воздушных атак России, Рига могла бы еще раз предложить ВСУ эти ПЗРК, отметила она.

"Встретившись с украинскими коллегами, они выражают глубочайшую благодарность Латвии за те "Стингеры", которые пришли до [начала большой] войны, – это было очень правильное решение Минобороны, а также бывшего министра обороны. [Мы предложим] Stinger и еще более интенсивную подготовку украинских солдат в Латвии", – сказала Мурниеце.

Помимо этого, добавила она, Латвия также могла бы продолжить поставки беспилотников.

Официальная часть латвийской военной помощи Силам обороны Украины включает в себя вооружение в ассортименте (боеприпасы, ПТРК, ПЗРК, БПЛА, САУ, вертолет), топливо, индивидуальное снаряжение, сухпайки, подготовку военнослужащих, лечение, другие товары и услуги.

В ноябре в Италии заявили, что поставят Украине системы ПВО, включая "Стингеры".

Євген Пилипенко

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