UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Рамштайн. Латвия предложит Украине новую партию "Стингеров"

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 13:11
Рамштайн. Латвия предложит Украине новую партию
Инара Мурниеце (фото — Ēriks Kukutis, Aizsardzības ministrija)

Латвия, вероятно, поставит Украине больше переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. О продолжающейся поддержке Сил обороны Украины заявила министр обороны страны Инара Мурниеце в интервью Латвийскому ТВ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Она напомнила, что во второй половине января на базе ВВС США в Рамштайне, Германия, состоится новое совещание союзников по антипутинской коалиции, и "список военной поддержки Латвии уже в кармане".

По словам Мурниеце, "фактически украинский фронт – это наша линия обороны".

"Поэтому мы сейчас думаем, как присоединиться к большому потоку помощи Украине и как поддержать ее в ответ на призыв президента Владимира Зеленского", – сказала она.

23 февраля, накануне полномасштабного вторжения России, Латвия поставила Украине "Стингеры".

Читайте также: "Мстители" против "шахедов". Украина запросила у США комплексы AN/TWQ-1 Avenger – FP

Сейчас власти страны изучают, "что мы можем позволить себе дать" Украине. Учитывая, насколько эффективными показали себя "Стингеры" в отражении воздушных атак России, Рига могла бы еще раз предложить ВСУ эти ПЗРК, отметила она.

"Встретившись с украинскими коллегами, они выражают глубочайшую благодарность Латвии за те "Стингеры", которые пришли до [начала большой] войны, – это было очень правильное решение Минобороны, а также бывшего министра обороны. [Мы предложим] Stinger и еще более интенсивную подготовку украинских солдат в Латвии", – сказала Мурниеце.

Помимо этого, добавила она, Латвия также могла бы продолжить поставки беспилотников.

  • Официальная часть латвийской военной помощи Силам обороны Украины включает в себя вооружение в ассортименте (боеприпасы, ПТРК, ПЗРК, БПЛА, САУ, вертолет), топливо, индивидуальное снаряжение, сухпайки, подготовку военнослужащих, лечение, другие товары и услуги.
  • В ноябре в Италии заявили, что поставят Украине системы ПВО, включая "Стингеры".
Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война пво Латвия про пзрк Инара Мурниеце stinger
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 