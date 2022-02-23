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Самолет из Латвии. Украина получила Stinger и боеприпасы: фото

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2022, 20:45
Самолет из Латвии. Украина получила Stinger и боеприпасы: фото - Фото
Алексей Резников (Фото с сайта АрміяInform)

Украина получила военную помощь из Латвии – приземлился самолет с оружием и боеприпасами. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Алексей Резников.

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По словам главы Минобороны, из Латвии в рамках расширения военной помощи поступили зенитно-ракетные комплексы Stinger, боеприпасы оборонного назначения и "другие важные вещи".

Резников поблагодарил латвийских партнеров, в частности, министра обороны Латвии Артиса Пабрикса.

"Весь мир понимает, что безопасность Европы зависит от укрепления обороны Украины!", – написал Резников.

Самолет из Латвии. Украина получила Stinger и боеприпасы: фото

Самолет из Латвии. Украина получила Stinger и боеприпасы: фото

Самолет из Латвии. Украина получила Stinger и боеприпасы: фото

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Наталия Медведева
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Алексей Резников Латвия военная помощь stinger
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