Самолет из Латвии. Украина получила Stinger и боеприпасы: фото
23.02.2022, 20:45
Алексей Резников (Фото с сайта АрміяInform)
Украина получила военную помощь из Латвии – приземлился самолет с оружием и боеприпасами. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Алексей Резников.
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По словам главы Минобороны, из Латвии в рамках расширения военной помощи поступили зенитно-ракетные комплексы Stinger, боеприпасы оборонного назначения и "другие важные вещи".
Резников поблагодарил латвийских партнеров, в частности, министра обороны Латвии Артиса Пабрикса.
"Весь мир понимает, что безопасность Европы зависит от укрепления обороны Украины!", – написал Резников.
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