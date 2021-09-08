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"Дружба на танках не строится". В Киеве ответили на негодование РФ из-за сноса памятника

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2021, 13:12
Монумент дружбы Киева и Москвы (Фото - Wikimapia, Viflyantsev)

Министерство иностранных дел удивлено реакцией России на снос памятника дружбы двух стран в Киеве и отмечает: дружба на танках не строится. Об этом в комментарии LIGA.net заявил спикер МИД Олег Николенко.

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Вчера спикер МИД РФ Мария Захарова выразила "сожаление" о демонтаже памятника дружбы, писала об "исторической связи стран" и грозила, что подобными шагами "можно легко нанести непоправимый ущерб собственной государственности".

Николенко отметил, что такие заявления вызывают удивление. "Поборники исторических связей до сих пор не поняли, что дружба на танках не строится", – сказал он.

По его словам развязанная Россией агрессия против Украины забрала тысячи украинских жизней, покалечила судьбы десяткам тысяч людей и еще сотни тысяч вынудила уехать с временно оккупированных территорий.

Спикер МИД отметил, что памятный знак дружбы был установлен в 2001 году и не отображает современных реалий.

"Уверен, что в Киеве найдется место для другого монумента: зафиксировать покаяния России за все то горе, которое она принесла на украинскую землю. Исправлять исторические ошибки никогда не поздно", – добавил Николенко.

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Марк Сировой, Владислав Сердюк
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Мария Захарова МИД мид рф олег николенко памятник дружбы
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