"Лавров заблудился в трех соснах истории". Кулеба отреагировал на выпад в адрес Зеленского

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на выпад главы МИД Сергея Лаврова в адрес президента Владимира Зеленского. В своем Twitter Кулеба написал, что Лавров "заблудился в трех соснах российской истории".

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Как передает ТАСС, во время выступления перед студентами МГИМО Лавров пожаловался, что Зеленский на встрече с министром энергетики США заявил, что российский газ – самый грязный в мире из-за значительных выбросов метана и из-за коррупции, шантажа и манипуляций.

"Сейчас украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике: то считают, что Русь – это их исконное название. То говорят, что крещение Руси – это как раз праздник именно украинский и так далее. Это печально. Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ – самый грязный в мире. В общем, это не от большого ума, если честно", – возмутился Лавров.

В ответ на это Кулеба заявил, что в России не только самый грязный газ, но и пропаганда, а сам Лавров "заблудился в трех соснах российской истории".

"До 18 века его государство имело одно название: Московия. В XX веке крестили Русь в Киеве, а не Московию. Чтобы воровать чужую историю, много ума не надо. Не только российский газ, а и пропаганда – самые грязные в мире", – заявил Кулеба.

24 августа 2021 года Зеленский предложил ввести новый праздник – День украинской государственности. "Точкой отсчета" украинской государственности Зеленский предложил считать год основания Киева – столицы Киевской Руси-Украины (28 июля).

25 августа Зеленский внес в Раду соответствующий законопроект, которым предусматривается, что праздник станет официальным выходным днем в Украине.

Лавров трактовал как "заявление о приватизации Дня крещения Руси", на что Кулеба ответил – "в отличие от вас, нам не нужно ничего приватизировать: мы как были на своей земле тысячу лет назад, так и остаемся".

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Оксана Житнюк

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