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Отправится в музей тоталитаризма. В Киеве демонтировали памятник дружбе Москва–Киев

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2021, 11:23
Отправится в музей тоталитаризма. В Киеве демонтировали памятник дружбе Москва–Киев - Фото
Монумент дружбы Киева и Москвы (Фото - Wikimapia, Viflyantsev)

В украинской столице демонтировали памятник дружбы Киева и Москвы. Об этом сообщила депутат Киевсовета Алина Михайлова в Facebook.

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Она сообщила, что "этого куска гранита в Киеве уже нет". Комунальщики демонтировали памятник по решению Киевсовета от 8 июля 2021-го.

При этом она пожаловалась на "таинственность действа", так как, по ее словам, депутатов и СМИ не пригласили, поэтому нет фото и видео процесса демонтажа.

Михайлова сообщила, что сейчас памятник хранится в Голосеевской райгосадминистрации и должен стать экспонатом будущего музея тоталитаризма.

СПРАВКА. Памятник в честь дружбы Киева и Москвы был установлен в августе 2001 года в сквере по улице Маршала Якубовского, 8. Тогда Голосеевский район назывался Московским. В 2015 году активисты разрисовали монумент в сине-желтые цвета. В июле 2021-го Киевсовет на фоне многочисленных обращений жителей столицы принял решение о демонтаже монумента.

  • 8 июля 2021-го за демонтаж памятника проголосовали представители всех фракций – 80 депутатов, кроме ОПЗЖ. 16 депутатов не голосовали. Демонтаж должны были выполнить в течение 30 дней.

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Оксана Житнюк
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Москва киев КГГА демонтаж памятник дружбы
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