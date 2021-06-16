Осквернил памятник Бандере. Суд Львова вынес приговор студенту

Галицкий суд Львова приговорил местного студента к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком два года за осквернения памятника лидеру ОУН (б) Степану Бандере. Об этом сообщает в Facebook Львовское областное управление Службы безопасности Украины, которое собирало материалы дела.

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По данным СБУ, двое жителей Хмельницкой области, студенты одного из львовских вузов, 5 февраля облили краской памятник Бандере для получения материальной выгоды.

Одному из них Галицкий суд вынес приговор по статье об осквернении памятника лицу, которое защищало независимость, суверенитет, территориальную целостность Украины, пишет спецслужба. Его приговорили к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком два года.

В СБУ отмечают, что материалы по другим фигурантам дела находятся в суде, также устанавливаются заказчики.

СПРАВКА. Согласно ст. 75 УК, суд может освобождать лицо от отбывания наказания с испытательным сроком, если это лицо было осуждено на срок до пяти лет заключения.

5 февраля на тот момент неизвестные облили краской памятник Бандере во Львове. Мэр Садовый заявил, что было направлено заявление в полицию.

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Марк Сировой

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