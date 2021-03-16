Львовский облсовет просит Кабмин назвать стадион Арена-Львов именем Бандеры

Львовский облсовет обратился к правительству с просьбой назвать стадион Арена-Львов именем лидера ОУН (б) Степана Бандеры. Соответствующее решение было принято на заседании совета.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

С инициативой такого обращения выступила депутат от Евросолидарности Соломия Рыботицкая. "За" проголосовали 68 депутатов, семь члеовек не голосовали. Не было проголосовавших против и воздержавшихся.

По словам Рыботицкой, обращение о присвоение стадиону имени Бандеры будет направлено в Кабмин и профильное ведомтсво – Министерство молодежи и спорта.

СПРАВКА. Степан Бандера – украинский политик ХХ века, один из лидеров и идеологов украинского националистического движения, глава провода Организации украинских националистов (б) после раскола ОУН. Борец за независимость Украины в ХХ веке. В 1959 году был убит в Мюнхене советским агентом Богданом Сташинским. Арена-Львов – футбольный стадион на 34 000 мест на окраине Львова. Построен к Евро-2012, открыт в октябре 2011-го. Помимо матчей чемпионата Европы, на нем неоднократно проходили игры Лиги чемпионов, Лиги Европы и сборной Украины, проводился ряд концертов. Стадион находится в собственности Министерства молодежи и спорта.

5 марта 2021-го Тернопольский горсовет переименовал городской стадион в честь главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

9 марта посол Израиля в Украине Йоэль Лион потребовал отменить это решение из-за связей Шухевича с Вермахтом.

В МИД Украины ответили послу Израилю. Там заявили, что дискуссии об исторических персоналиях должны вести историки, дипломаты же должны работать над взаимной дружбой народов, а не наоборот.

Польский город Замосць прекратил сотрудничество с Тернополем из-за переименования стадиона в честь Шухевича.

Читайте также: ОАСК признал незаконным переименование проспекта Бандеры в Киеве – КГГА готовит апелляцию

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.