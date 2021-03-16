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Львовский облсовет просит Кабмин назвать стадион Арена-Львов именем Бандеры

16.03.2021, 15:59
Львовский облсовет просит Кабмин назвать стадион Арена-Львов именем Бандеры - Фото
Арена-Львов (фото - arenalviv.com)

Львовский облсовет обратился к правительству с просьбой назвать стадион Арена-Львов именем лидера ОУН (б) Степана Бандеры. Соответствующее решение было принято на заседании совета.

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С инициативой такого обращения выступила депутат от Евросолидарности Соломия Рыботицкая. "За" проголосовали 68 депутатов, семь члеовек не голосовали. Не было проголосовавших против и воздержавшихся.

По словам Рыботицкой, обращение о присвоение стадиону имени Бандеры будет направлено в Кабмин и профильное ведомтсво – Министерство молодежи и спорта.

СПРАВКА. Степан Бандера – украинский политик ХХ века, один из лидеров и идеологов украинского националистического движения, глава провода Организации украинских националистов (б) после раскола ОУН. Борец за независимость Украины в ХХ веке. В 1959 году был убит в Мюнхене советским агентом Богданом Сташинским.

Арена-Львов – футбольный стадион на 34 000 мест на окраине Львова. Построен к Евро-2012, открыт в октябре 2011-го. Помимо матчей чемпионата Европы, на нем неоднократно проходили игры Лиги чемпионов, Лиги Европы и сборной Украины, проводился ряд концертов. Стадион находится в собственности Министерства молодежи и спорта.

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Марк Сировой
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Степан Бандера кабмин Львов стадион облсовет арена-львов
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