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Польский Замосць порвал отношения с Тернополем из-за присвоения стадиону имени Шухевича

10.03.2021, 20:53
Польский Замосць порвал отношения с Тернополем из-за присвоения стадиону имени Шухевича - Фото
Фото: depositphotos.com

Польский город Замосць прекращает сотрудничество с Тернополем из-за переименования тернопольского стадиона в честь главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Об этом сообщает Rzheczpospolita.

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Как отмечается, в связи с этим польско-украинский проект "Общая история двух городов – Тернополя и Замосци" реализован не будет.

Мэр Замосци Анджей Внук опубликовал соответствующее заявление на своей странице в Facebook.

"Я уважаю право каждого народа на собственное понимание истории. Тем не менее, я не могу игнорировать жестокость войны и неуважение к беззащитным жертвам польской национальности", – написал он.

В Польше считают, что Шухевич, как главнокомандующий УПА, ответственен за убийства мирных поляков в 1943-1944 годах.

Для реализации проекта Замосць и Тернополь получили около 70 000 евро финансирования из фондов ЕС в рамках программы приграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина и готовились подписать соглашение.

Проект должен был включать в себя, среди прочего, публикации об истории двух городов, совместные культурные мероприятия и исторические реконструкции.

"Поведение депутатов Тернопольского городского совета явно противоречит заявлениям исполнительной власти – мэра и аппарата местного самоуправления – о совместной работе по сохранению польского и украинского наследия, продвижению международного сотрудничества и сохранению памяти городов", – написал Внук.

По словам пресс-секретаря мэра, пока неизвестно, окончательно ли разорвано сотрудничество с украинским городом.

СПРАВКА. Роман Шухевич – украинский государственный деятель, военный. Член галицкого краевого провода Организации украинских националистов. Командир со стороны украинского военного подразделения "Нахтигаль" в составе иностранных легионов Вермахта (1941-1942). Генерал-хорунжий, главнокомандующий Украинской повстанческой армии, глава Секретариата Украинского главного освободительного совета (1943-1950). Борец за независимость Украины в XX веке.
  • 5 марта 2021-го Тернопольский горсовет переименовал городской стадион в честь Шухевича.
  • 9 марта посол Израиля в Украине Йоэль Лион потребовал отменить это решение из-за связей Шухевича с Вермахтом. В МИД ему ответили, что сохранение национальной памяти украинского народа – один из приоритетов госполитики Украины.
Наталия Медведева
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Тернополь Роман Шухевич Замосць
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