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Во Львове облили краской памятник Бандере. Уже отреагировал мэр – фото

05.02.2021, 08:54
Во Львове облили краской памятник Бандере. Уже отреагировал мэр – фото - Фото
Памятник Бандере во Львове (фото - Андрій Садовий, Facebook)

Сегодня ночью неизвестные во Львове облили краской памятник лидеру ОУН(б) Степану Бандере. Подано заявление в полицию, написал в Facebook мэр города Андрей Садовый.

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На опубликованном Садовым фото видно, что практически вся средняя часть памятника облита красной краской.

"Не знаю кто и с какой целью это сделал, но надеюсь, что вандалов найдут и научат, как правильно использовать краску. Заявление в полицию уже направили", – написал мэр.

Садовый заверил, что в ближайшее время памятник отмоют.

Он также написал, что всем, кому так мешает Бандера, следует понять: "Славу и важное место в истории Украины невозможно зарисовать краской".

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Марк Сировой
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