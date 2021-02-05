Во Львове облили краской памятник Бандере. Уже отреагировал мэр – фото
Сегодня ночью неизвестные во Львове облили краской памятник лидеру ОУН(б) Степану Бандере. Подано заявление в полицию, написал в Facebook мэр города Андрей Садовый.
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На опубликованном Садовым фото видно, что практически вся средняя часть памятника облита красной краской.
"Не знаю кто и с какой целью это сделал, но надеюсь, что вандалов найдут и научат, как правильно использовать краску. Заявление в полицию уже направили", – написал мэр.
Садовый заверил, что в ближайшее время памятник отмоют.
Он также написал, что всем, кому так мешает Бандера, следует понять: "Славу и важное место в истории Украины невозможно зарисовать краской".
- В июле 2020-го в Одесской области памятник "вождю пролетариата" Владимиру Ленину превратили в памятник болгарскому переселенцу.
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