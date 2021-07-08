В Киеве демонтируют памятник дружбе Москва–Киев
08.07.2021, 13:52
Монумент дружбы Киева и Москвы (Фото - Wikimapia/Viflyantsev)
Киевсовет принял решение о демонтаже памятника дружбы Киева и Москвы в сквере на улице Маршала Якубовского – его передадут в музей тоталитаризма. Об этом стало известно в ходе заседания Киевсовета.
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За демонтаж памятника проголосовали представители всех фракций – 80 депутатов, кроме ОПЗЖ. 16 депутатов не голосовали.
В течение 30 дней балансодержатель памятника КП СЗН Голосеевского района должен его демонтировать.
- 5 февраля неизвестные облили краской памятник Бандере во Львове. Мэр Садовый заявил, что было направлено заявление в полицию. Позже Галицкий суд Львова приговорил виновника к четырем годам лишения свободы.
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