В Киеве демонтируют памятник дружбе Москва–Киев

Киевсовет принял решение о демонтаже памятника дружбы Киева и Москвы в сквере на улице Маршала Якубовского – его передадут в музей тоталитаризма. Об этом стало известно в ходе заседания Киевсовета.

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За демонтаж памятника проголосовали представители всех фракций – 80 депутатов, кроме ОПЗЖ. 16 депутатов не голосовали.

В течение 30 дней балансодержатель памятника КП СЗН Голосеевского района должен его демонтировать.

Станислав Стороженко

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