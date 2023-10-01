Пригороды Дружковки попали под обстрел со стороны РФ: есть разрушения и раненые – фото

Пригороды Дружковки – села Кондратовка и Алексеево-Дружковка в Донецкой области – 1 октября попали под обстрел со стороны россиян. Около часа ночи по ним нанесли ракетный удар – вероятно, из комплексов С-300, сообщили городская военная администрация, областная прокуратура и полиция.

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На территории громады повреждены пятнадцать частных домов, две многоэтажки и объект критической инфраструктуры.

Четверо местных жителей получили легкие ранения, но от госпитализации отказались. Областная прокуратура пишет, что все они – члены одной семьи: 40-летний мужчина, 36-летняя жена, их 16-летний сын и его бабушка 57 лет.

Из-под завалов разрушенного дома раненых достал сосед – сотрудник спасательной службы.

Прокуратура открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны.

В ночь на 1 октября Россия также обстреляла из С-300 Харьков и запустила 30 ударных беспилотников Shahed-136/131 с трех разных направлений. Прилеты были в Кривом Роге, Умани и в районе Снегиревки.

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