Передмістя Дружківки потрапила під обстріл з боку росіян: є руйнування і поранені – фото

Передмістя Дружківки – села Кіндратівка й Олексієво-Дружківка в Донецькій області – 1 жовтня потрапили під обстріл з боку росіян. Близько першої години ночі по них завдали ракетного удару – ймовірно, з комплексів С-300, повідомили міська військова адміністрація, обласна прокуратура та поліція.

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На території громади пошкоджено п'ятнадцять приватних будинків, дві багатоповерхівки та об'єкт критичної інфраструктури.

Четверо місцевих мешканців отримали легкі поранення, але від госпіталізації відмовилися. Обласна прокуратура пише, що всі вони – члени однієї родини: 40-річний чоловік, 36-річна дружина, їхній 16-річний син та його бабуся 57 років.

З-під завалів зруйнованого будинку поранених дістав сусід – співробітник рятувальної служби.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни.

У ніч проти 1 жовтня Росія також обстріляла з С-300 Харків та запустила 30 ударних безпілотників Shahed-136/131 з трьох різних напрямків. Прильоти були в Кривому Розі, Умані і в районі Снігурівки.

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