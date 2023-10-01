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Передмістя Дружківки потрапила під обстріл з боку росіян: є руйнування і поранені – фото

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01.10.2023, 11:06
Передмістя Дружківки потрапила під обстріл з боку росіян: є руйнування і поранені – фото - Фото
Фото: Донецька обласна прокуратура

Передмістя Дружківки – села Кіндратівка й Олексієво-Дружківка в Донецькій області – 1 жовтня потрапили під обстріл з боку росіян. Близько першої години ночі по них завдали ракетного удару – ймовірно, з комплексів С-300, повідомили міська військова адміністраціяобласна прокуратура та поліція.

На території громади пошкоджено п'ятнадцять приватних будинків, дві багатоповерхівки та об'єкт критичної інфраструктури.

Передмістя Дружківки потрапила під обстріл з боку росіян: є руйнування і поранені – фото

Передмістя Дружківки потрапила під обстріл з боку росіян: є руйнування і поранені – фото

Четверо місцевих мешканців отримали легкі поранення, але від госпіталізації відмовилися. Обласна прокуратура пише, що всі вони – члени однієї родини: 40-річний чоловік, 36-річна дружина, їхній 16-річний син та його бабуся 57 років.

З-під завалів зруйнованого будинку поранених дістав сусід – співробітник рятувальної служби.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни.

Андрій Водяний
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