ДТП с кортежем Зеленского: уголовного дела не будет

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Нацполиция Запорожской области не станет открывать уголовное производство из-за ДТП с участием автомобилей кортежа президента Владимира Зеленского. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в ответ LIGA.net.

Там уточнили, что на водителей легковых автомобилей, устроивших аварию, составили административные протоколы по статье о нарушении правил дорожного движения.

Поскольку никто не пострадал, полиция не видит в ситуации состава уголовного преступления.

Всего в ДТП попали три легковых автомобиля и колонна автобусов с детьми.

Вчера сообщалось, что авария произошла в результате обгона колонны автобусов. "Двое автомобилей Volkswagen Touareg (принадлежащих Госохране - ред.) врезались в автобусы предприятия АрселорМиттал Кривой Рог, которые перевозили детей в оздоровительный лагерь", - указали местные СМИ.

Читайте также - Зеленский о кортеже: Фейсбук-сообществу надо изучать вопрос