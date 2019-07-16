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16.07.2019, 09:10

ДТП с кортежем Зеленского: уголовного дела не будет

ДТП с кортежем Зеленского: уголовного дела не будет - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Полиция не собирается открывать уголовное производство по факту ДТП с участием кортежа президента и автобусов с детьми

Нацполиция Запорожской области не станет открывать уголовное производство из-за ДТП с участием автомобилей кортежа президента Владимира Зеленского. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в ответ LIGA.net.

Там уточнили, что на водителей легковых автомобилей, устроивших аварию, составили административные протоколы по статье о нарушении правил дорожного движения.

Поскольку никто не пострадал, полиция не видит в ситуации состава уголовного преступления.

Всего в ДТП попали три легковых автомобиля и колонна автобусов с детьми.

Вчера сообщалось, что авария произошла в результате обгона колонны автобусов. "Двое автомобилей Volkswagen Touareg (принадлежащих Госохране - ред.) врезались в автобусы предприятия АрселорМиттал Кривой Рог, которые перевозили детей в оздоровительный лагерь", - указали местные СМИ.

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Теги: Владимир Зеленский, Нацполиция, кортеж
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