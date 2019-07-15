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15.07.2019, 17:56

Зеленский о кортеже: Фейсбук-сообществу надо изучать вопрос

Зеленский о кортеже: Фейсбук-сообществу надо изучать вопрос - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент объяснил, что в кортеже ездит максимум три машины, а дороги перекрывают только для иностранных гостей

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ДТП в Запорожской области с участием автомобиля Государственной службы охраны из президентского кортежа. Соответствующий пост был размещен в Facebook.

"Во время движения президента дорогами Украины едет два автомобиля: президентский и авто охраны. Иногда бывает третий - с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти авто останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалки", - написал Зеленский. 

Глава государства подчеркнул, что "президент - такой же участник движения, как и все". 

Зеленский добавил, что ДТП в Запорожской области - недопустимо. По его словам, если сотрудники ГСО, ехавшие в Киев на микроавтобусе, нарушили правила и будут признаны виновными в ДТП, их привлекут к ответственности. 

Говоря о пробках на Позняках, президент напомнил, что 11 июля в Киев с визитом прибыла премьер Молдовы Майя Санду. Её проезд сопровождался в соответствии с дипломатическим протоколом и международными обязательствами Украины. Соответственно, движение по маршруту было временно ограничено. 

"И напоследок - про желтые браслеты "из клубов". На них - фамилии наших пленных моряков. Буду носить их до тех пор, пока не вернем парней домой", - резюмировал президент.

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Теги: дтп, Владимир Зеленский, кортеж
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