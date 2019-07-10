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10.07.2019, 16:45

В Украину на встречу с Зеленским едет премьер-министр Молдовы

В Украину на встречу с Зеленским едет премьер-министр Молдовы - Фото
Фото: epa.eu

В четверг премьер-министр Молдовы Майя Санду посетит Украину с визитом

Премьер-министр Молдовы Майя Санду посетит Украину с визитом по приглашению Владимира Зеленского. Об этом сообщает Офис президента Украины в Twitter

"Благодарю президента Украины за приглашение и готовность встретиться в такие сжатые сроки. У Молдовы и Украины схожие проблемы, особенно в том, что касается борьбы с коррупцией, построения демократических и функциональных государств, ориентированных на разрешения проблем граждан", - написала в Facebook Санду. 

По мнению премьер-министра Молдовы, обе страны ориентируются на евроинтеграцию. Она отметила, что тесное двустороннее сотрудничество позитивно скажется на "безопасности региона и жизни граждан обеих стран".

Встреча Санду и Зеленского с представителями СМИ начнется завтра в 17:40. 

Ранее премьер Молдовы заявила, что попросит Украину помочь побороть коррупцию.  

Месяцем ранее Министерство иностранных дел Украины одновременно назвало премьер-министрами и бывшего главу правительства Молдовы Павла Филипа, и руководительницу нового правительства Майю Санду.

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Теги: Зеленский, Санду
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