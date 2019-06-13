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13.06.2019, 15:49

Молдова. МИД Украины считает премьер-министрами и Санду, и Филипа

Молдова. МИД Украины считает премьер-министрами и Санду, и Филипа - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Для Украины важно, чтобы Молдова и в дальнейшем двигалась по пути европейской интеграции, отметили в МИД

Министерство иностранных дел Украины одновременно называет премьер-министрами и бывшего главу правительства Молдовы Павла Филипа, и руководительницу нового правительства Майю Санду. Об этом говорится в комментарии МИД по итогам визита спецпредставителя Украины Виктора Крыжанивского в Кишинев, имеющихся в распоряжении Европейской правды.

В министерстве сообщили, что визит Крыжанивского в Кишинев состоялся 12 июня.

"В первой половине дня состоялись встречи со спикером избранного по результатам выборов 24 февраля этого года парламента Зинаидой Гречаный и назначенными парламентским большинством премьер-министром Майей Санду и членами ее правительства", - говорится в сообщении МИД.

По данным МИД, Крыжанивский встретился с главой МИД Николаем Попеску, а также вице-премьером по вопросам реинтеграции Василием Шовой. Шова является вице-премьером от социалистов, он - известный сторонник России в вопросах урегулирования приднестровского конфликта.

"Во второй половине дня проведение встречи с премьер-министром Павлом Филипом и членами его правительства - вице-премьером по вопросам реинтеграции Кристиной Лесник, министром иностранных дел и европейской интеграции Тудором Уляновски", - сообщили в МИД.

Крыжанивский на встречах подчеркнул, что для Украины важно, чтобы Молдова и в дальнейшем двигалась по пути европейской интеграции.

"Украина призывает все политические силы в Республике Молдова решать споры путем политического диалога, чтобы избежать силового противостояния и в итоге найти взвешенное решение, которое стабилизирует ситуацию и способствовать дальнейшему демократическому развитию государства", - говорится в сообщении.

8 июня Конституционный суд Молдовы постановил распустить парламент. Президент Игорь Додон отказался. Новый премьер Майя Санду принесла присягу, ее назначение подписал президент. КСМ признал незаконными все назначения и документы, которые в будущем примет парламент. 9 июня КСМ снова временно отстранил Додона, его полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу от Демпартии, не признающей смену власти. Тот подписал указ о роспуске и назначил досрочные выборы на 6 сентября. 

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Теги: Павел Филип, МИД, Молдова, кризис, майя санду, Виктор Крыжанивский
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