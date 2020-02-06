Пленки Гончарука: Дубинский спорил с Зеленским об обысках на 1+1

Александр Дубинский (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

На заседании фракции Слуга народа 6 февраля произошла дискуссия между президентом Владимиром Зеленским и депутатами Александром Дубинским и Александром Ткаченко, которые требовали принять заявление фракции о якобы давлении СБУ на телеканал 1+1 из-за обысков по делу о прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом рассказал корреспонденту LIGA.net один из депутатов СН.

Ткаченко с Дубинским требовали сделать заявление от имени фракции о давлении на телеканал со стороны СБУ.

Зеленский ответил на это, что, по информации следствия, записи из кабинета премьер-министра Алексея Гончарука монтировались по адресу офиса 1+1.

"После этого Дубинский сказал, что какая разница, где это монтировалось, нельзя давить на медиа. Главное, что Дубинский не спорил с утверждением президента", - рассказал собеседник.

По его словам, на данный момент Дубинский собирает подписи под обращением к главе СБУ Ивану Баканову с требованием прекратить давление на 1+1.

"Однако там подписалось пока очень мало людей. Фракция решила не выступать с заявлением. Потому что надо разделять следственные действия по сливу и якобы давление на журналистов", - добавил депутат.

По словам источника Украинской правды, на заседании фракции "Зеленский сказал, что журналисты должны были сами обратиться в СБУ и помогать следствию выяснить, кто ведет записи в режимных объектах. Президент намекал, что между работниками УГО и журналистами была заговор".

Дубинский, по словам источника издания, сказал, что в публикации именно такой информации и состоит функция журналиста.

Гглава фракции СН Давид Арахамия сообщил, что СБУ сделала 25 выемок в Управлении госохраны, министерствах, многие прошли полиграф.