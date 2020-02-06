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Пленки Гончарука: Дубинский спорил с Зеленским об обысках на 1+1

Пленки Гончарука: Дубинский спорил с Зеленским об обысках на 1+1 - Фото
Александр Дубинский (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
06.02.2020, 15:53

Депутат считает, что не имеет значения, где монтировались записи незаконной прослушки премьер-министра

На заседании фракции Слуга народа 6 февраля произошла дискуссия между президентом Владимиром Зеленским и депутатами Александром Дубинским и Александром Ткаченко, которые требовали принять заявление фракции о якобы давлении СБУ на телеканал 1+1 из-за обысков по делу о прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом рассказал корреспонденту LIGA.net один из депутатов СН.

Ткаченко с Дубинским требовали сделать заявление от имени фракции о давлении на телеканал со стороны СБУ.

Зеленский ответил на это, что, по информации следствия, записи из кабинета премьер-министра Алексея Гончарука монтировались по адресу офиса 1+1.

"После этого Дубинский сказал, что какая разница, где это монтировалось, нельзя давить на медиа. Главное, что Дубинский не спорил с утверждением президента", - рассказал собеседник.

По его словам, на данный момент Дубинский собирает подписи под обращением к главе СБУ Ивану Баканову с требованием прекратить давление на 1+1.

"Однако там подписалось пока очень мало людей. Фракция решила не выступать с заявлением. Потому что надо разделять следственные действия по сливу и якобы давление на журналистов", - добавил депутат.

По словам источника Украинской правды, на заседании фракции "Зеленский сказал, что журналисты должны были сами обратиться в СБУ и помогать следствию выяснить, кто ведет записи в режимных объектах. Президент намекал, что между работниками УГО и журналистами была заговор".

Дубинский, по словам источника издания, сказал, что в публикации именно такой информации и состоит функция журналиста.

Гглава фракции СН Давид Арахамия сообщил, что СБУ сделала 25 выемок в Управлении госохраны, министерствах, многие прошли полиграф. 

  • 5 февраля 2020-го в офисе редакции программы "Гроші", которую ранее вел Дубинский, СБУ провела обыск по делу о незаконной прослушке премьера Алексея Гончарука и членов Кабмина.
  • Запись, где обсуждается экономическая ситуация и знания президента в этой области, появились на YouTube 15 января.

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Владимир Зеленский сбу 1+1 Иван Баканов александр дубинский
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