Дудь опубликовал вырезанный фрагмент из интервью с Ивангаем о войне Украины и РФ – видео

Российский журналист Юрий Дудь опубликовал вырезанный фрагмент интервью с украинским блоггером Ивангаем, в котором тот рассказывает об оккупации Крыма и войне на Донбассе.

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По словам Дудя, причина по которой именно эта часть была вырезана из интервью – желание "не измучить" зрителя длительным хронометражем.

"Когда мы сейчас общаемся с людьми, наша главная цель – исследовать героя. При этом нам важно не измучить зрителя, поэтому у нас есть монтаж – и из 4, 5, 6, 7, 10 часов записи до зрителя добирается сильно меньше. Как правило, на монтаже выкидывается все неинтересное, иногда – то, что могло бы быть интересным, но высказано настолько несвязно, что это очень сложно и понять, и просто слушать", – сказал Дудь.

СПРАВКА. Иван Рудской, более известный под псевдонимом EeOneGuy (Ивангай) – украинский русскоязычный видеоблогер, летсплейщик. С 2014 года – один из самых популярных отечественных видеоблогеров, на его Youtube-канал подписались 17 млн человек, его ролики посмотрели почти 4 млрд раз. С 2019 выпускает музыку в жанре EDM под псевдонимом AWEN (ранее – IVAN). Ранее жил в Санкт-Петербурге, сейчас – в Киеве. Он писал в Twitter, что ему дважды предлагали гражданство РФ, но он отказывался. Одновременно с этим, по словам Рудского, на него оказывали давление "сотрудники органов РФ".

Юрий Дудь – российский журналист, видеоблогер, теле- и радиоведущий. Бывший главред Sports.ru, с сентября 2018 года – заместитель генерального директора. С 2017-го – ведущий авторского канала на YouTube под названием "вДудь", в котором берет интервью у известных личностей различных сфер деятельности. Канал имеет более 9 млн подписчиков и около 1,4 млрд просмотров.

Журналист считает, что Ивангай "волновался, путался в хронологии и в логических связках", не до конца понимая, что хотел сказать.

В опубликованном фрагменте интервью Ивангай рассказывает о том, что в 2014 году он поддерживал Евромайдан и его "будоражила" аннексия Крыма Россией.

"Это правда, это некуплено. И ты гордишься этим. Прям да, хочу тоже что-то сделать. Хотел пойти в Днепропетровске, когда там Майдан сносили. Подожди, но Крым же был позже, да? Ну я хотел что-то сделать, арт рисовал максимум, во Вконтакте на аватарку поставил", – говорит Ивангай.

На вопрос, почему он остался работать в России после оккупации части территорий Украины, блоггер сказал: "Я как-то разграничивал. Я же не то, я же развлекательный контент".

"Мне прабабушка рассказывала, какие ужасы на селе происходили во время Голодомора, Сталина. Потом следующее поколение это дедушка говорит, как НКВДшные тройки приходили. Отжимали вот это все, что зерно было. Ну сейчас я до сих пор вижу война какая-то, ну явно все как-то нечисто. Это война какая-то нечестная, ее даже Путин не признает, что это происходит. Ну типа **** боится сказать, что он воюет", – сказал блоггер.

3 мая Ивангай заявил, что российский журналист Дудь вырезал из интервью с ним фрагменты, касающиеся голодомора, репрессий СССР и российско-украинской войны.

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Станислав Стороженко

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