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Дуда: Эта война – поражение России, но она еще сильна. Украинцам нужно современное оружие

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2022, 17:43
Дуда: Эта война – поражение России, но она еще сильна. Украинцам нужно современное оружие - Фото
Анджей Дуда (фото - ЕРА)

Президент Польши Анджей Дуда уверен, что Россия потерпит поражение в войне, но остановить ее могут только современное оружие и жесткие санкции. Об этом он сказал во время встречи с журналистами в Киеве.

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Дуда подчеркнул, что Россия не достигла ни одной своей стратегической цели, и "эта война является поражением России, но Россия еще сильна", потому Украине нужна постоянная милитарная помощь.

"Оружие нужно Украине. У них (украинцев. – Ред.) есть большой запал, но им нужна современная техника. Чтобы было чем уничтожать врага, который имеет значительное многочисленное преимущество", – сказал Дуда.

Он также заявил о необходимости изоляции РФ и более жесткого санкционного давления со стороны ЕС: "И здесь я обращаюсь к тем, у кого есть сомнения: забудьте о бизнес-интересах".

Дуда не ответил на уточняющий вопрос журналистов, планирует ли Польша поставки нового оружия Украине: "Мы разговаривали с президентом Украины о разных формах помощи. Мы после этого разговора сделали отчетливые записи, которые забираем в Польшу. Между мной и президентом Украины в этом вопросе нет разногласий".

Президент Польши подчеркнул, что война не завершилась, и то, что сегодня происходит на Донбассе, "для нормального человека невообразимо".

"Сотни людей каждый день отдают жизнь. Это масштабы войны, которых мир уже давно не видел… Защитники Украины оказались более храбрыми, чем думал мир... Казалось, что российская армия закроет Украину касками. Но наоборот: они потеряли каски, убегая из Украины. Кто бы мог на такое надеяться? Да, мы надеялись. Мы соседи. И мы не сомневались", – сказал президент Польши.

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Оксана Житнюк, Валерия Кондратова
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Владимир Зеленский анджей дуда
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