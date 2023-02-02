Дуда готов к железному занавесу "до самых облаков", лишь бы Россия держалась подальше

Президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности возвести железных занавес "до самых облаков" на границе, чтобы агрессивный сосед держался подальше. Об этом он сказал в Риге в ходе дискуссии, посвященной вопросам безопасности, передает РАР.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Я готов восстановить железный занавес, если мне придется иметь дело с агрессивным государством по ту сторону восточной границы, которое хочет убить своих соседей, которое хочет забрать их землю, которое хочет лишить их свободы. Поэтому я готов построить железный занавес до самых облаков просто для того, чтобы держать их подальше от нас", – заявил Дуда.

Он также отметил, что Польша приложит все усилия, чтобы не допустить региональной войны в Европе. Для этого страна повышает расходы на оборону, и поляки, по его словам, относятся к этому с пониманием.

Летом 2022-го Польша строила железный занавес на границе с Беларусью. Это стена длиной 300 километров и высотой пять метров.

Читайте также: Дуда – Зеленскому: Когда победите Россию и они приползут на коленях, ведите их в Переяслав

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.