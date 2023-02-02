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Дуда готов к железному занавесу "до самых облаков", лишь бы Россия держалась подальше

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 17:26
Дуда готов к железному занавесу
Анджей Дуда (Фото: Grzegorz Jakubowski/KPRP)

Президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности возвести железных занавес "до самых облаков" на границе, чтобы агрессивный сосед держался подальше. Об этом он сказал в Риге в ходе дискуссии, посвященной вопросам безопасности, передает РАР.

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"Я готов восстановить железный занавес, если мне придется иметь дело с агрессивным государством по ту сторону восточной границы, которое хочет убить своих соседей, которое хочет забрать их землю, которое хочет лишить их свободы. Поэтому я готов построить железный занавес до самых облаков просто для того, чтобы держать их подальше от нас", – заявил Дуда.

Он также отметил, что Польша приложит все усилия, чтобы не допустить региональной войны в Европе. Для этого страна повышает расходы на оборону, и поляки, по его словам, относятся к этому с пониманием.

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Оксана Житнюк
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польша угроза анджей дуда железный занавес
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