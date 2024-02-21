Дуда отреагировал на блокаду границы фермерами. Винит во всем только агрессию РФ

Дуда выразил надежду на решение проблемы с границей и заверил, что Польша и дальше будет поддерживать Украину в противодействии российским оккупантам

Анджей Дуда (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на протесты фермеров на границе с Украиной. В интервью Украинскому радио он заявил, что это "сложная проблема", но главной причиной происходящего является российская агрессия против Украины.

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"Мы пытаемся решить эту проблему", – заявил Дуда, отвечая на вопрос о блокаде украинско-польской границы.

По мнению польского президента, "это некий конфликт интересов между фермерами и производителями сельскохозяйственной продукции в Украине, фермерами, которые боятся за свое существование". Дуда акцентировал на том, что речь идет не только о поляках, но и фермерах из других стран – эти протесты "прокатились по всему Евросоюзу".

Он отметил, что уже был протест польских водителей грузовиков – и этот протест был остановлен именно в результате переговоров, договоренностей в трехсторонней формуле Польша-Украина-водители.

"Надеюсь, что таким же образом можно будет решить и этот вопрос мирным путем", – заявил Дуда, но подчеркнул, что в Польше "никто не может напасть на мирно протестующих людей, которые отстаивают свои интересы".

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Он подчеркнул, что проблема с украинским продовольствием началась из-за российской агрессии, и "во всем виновата" именно она.

"Проблема в том, что Россия напала на Украину <…> Это повлекло за собой целое потрясение и продовольственный кризис в огромной части мира, где часто говорят, что Украина является житницей мира", – сказал Дуда.

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