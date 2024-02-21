Дуда отреагировал на блокаду границы фермерами. Винит во всем только агрессию РФ
Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на протесты фермеров на границе с Украиной. В интервью Украинскому радио он заявил, что это "сложная проблема", но главной причиной происходящего является российская агрессия против Украины.
"Мы пытаемся решить эту проблему", – заявил Дуда, отвечая на вопрос о блокаде украинско-польской границы.
По мнению польского президента, "это некий конфликт интересов между фермерами и производителями сельскохозяйственной продукции в Украине, фермерами, которые боятся за свое существование". Дуда акцентировал на том, что речь идет не только о поляках, но и фермерах из других стран – эти протесты "прокатились по всему Евросоюзу".
Он отметил, что уже был протест польских водителей грузовиков – и этот протест был остановлен именно в результате переговоров, договоренностей в трехсторонней формуле Польша-Украина-водители.
"Надеюсь, что таким же образом можно будет решить и этот вопрос мирным путем", – заявил Дуда, но подчеркнул, что в Польше "никто не может напасть на мирно протестующих людей, которые отстаивают свои интересы".
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Он подчеркнул, что проблема с украинским продовольствием началась из-за российской агрессии, и "во всем виновата" именно она.
"Проблема в том, что Россия напала на Украину <…> Это повлекло за собой целое потрясение и продовольственный кризис в огромной части мира, где часто говорят, что Украина является житницей мира", – сказал Дуда.
- Польские фермеры с 9 февраля на тракторах блокируют дороги почти в трех сотнях городов страны. В их числе и шесть пунктов пропуска на украинско-польской границе.
- 11 февраля на польской дороге возле пропускного пункта "Ягодин – Дорогуск" протестующие разбросали три тонны украинского зерна. Украина отреагировала на эту выходку негативно – были заявления как от Минагрополитики, так и от Министерства иностранных дел.
- 18 февраля польские фермеры начали мешать проезду автобусов. Также они заблокировали движение пассажирского поезда №119 Киев – Хелм с 260 пассажирами, большинство которых – женщины с детьми.
- 20 февраля польские фермеры высыпали четыре тонны кукурузы на пути возле пункта пропуска Медыка-Шегини. Агропродукция из Украины направлялась в Германию транзитом через Польшу.
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