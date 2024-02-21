Дуда відреагував на блокаду кордону фермерами. Винуватить в усьому тільки агресію РФ
Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на протести фермерів на кордоні з Україною. В інтерв’ю Українському радіо він заявив, що це "складна проблема", але головною причиною того, що відбувається, є російська агресія проти України.
"Ми намагаємося розв'язати цю проблему", – заявив Дуда, відповідаючи на запитання про блокування українсько-польського кордону.
На думку польського президента, "це певний конфлікт інтересів між фермерами і виробниками сільськогосподарської продукції в Україні, фермерами, які бояться за своє існування". Дуда акцентував на тому, що йдеться на лише про поляків, але і фермерів із інших країн – ці протести "прокотилися по всьому Євросоюзу".
Він наголосив, що вже був протест польських водіїв вантажівок – і цей протест був зупинений саме в результаті переговорів, домовленостей у тристоронній формулі Польща-Україна-водії.
"Сподіваюся, що таким же чином можна буде вирішити і це питання мирним шляхом", – заявив Дуда, але наголосив, що у Польщі "ніхто не може напасти на людей, котрі мирно протестують, які відстоюють свої інтереси".
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Він наголосив, що проблема із українським продовольством почалася через російську агресію, і "в усьому винна" саме вона.
"Проблема в тому, що Росія напала на Україну <…> Це спричинило ціле потрясіння та продовольчу кризу у величезній частині світу, де часто говорять, що Україна є житницею світу", – сказав Дуда.
- Польські фермери на тракторах із 9 лютого блокують дороги майже в трьох сотнях міст та містечок країни. Серед них і шість пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.
- 11 лютого на польській дорозі біля пропускного пункту "Ягодин – Дорогуськ" протестувальники розкидали три тонни українського зерна. Україна відреагувала на цю витівку негативно – були заяви як від Мінагрополітики, так і від Міністерства закордонних справ.
- 18 лютого польські фермери почали заважати проїзду автобусів. Також вони заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ – Хелм із 260 пасажирами, більшість із яких – жінки з дітьми.
- 20 лютого польські фермери висипали чотири тонни кукурудзи на колії поблизу пункту пропуску Медика-Шегіні. Агропродукція з України прямувала до Німеччини транзитом через Польщу.
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