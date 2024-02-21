Дуда відреагував на блокаду кордону фермерами. Винуватить в усьому тільки агресію РФ

Дуда висловив сподівання на розв'язання проблеми із кордоном і запевнив, що Польща й надалі підтримуватиме Україну у протидії російським окупантам

Анджей Дуда (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на протести фермерів на кордоні з Україною. В інтерв’ю Українському радіо він заявив, що це "складна проблема", але головною причиною того, що відбувається, є російська агресія проти України.

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"Ми намагаємося розв'язати цю проблему", – заявив Дуда, відповідаючи на запитання про блокування українсько-польського кордону.

На думку польського президента, "це певний конфлікт інтересів між фермерами і виробниками сільськогосподарської продукції в Україні, фермерами, які бояться за своє існування". Дуда акцентував на тому, що йдеться на лише про поляків, але і фермерів із інших країн – ці протести "прокотилися по всьому Євросоюзу".

Він наголосив, що вже був протест польських водіїв вантажівок – і цей протест був зупинений саме в результаті переговорів, домовленостей у тристоронній формулі Польща-Україна-водії.

"Сподіваюся, що таким же чином можна буде вирішити і це питання мирним шляхом", – заявив Дуда, але наголосив, що у Польщі "ніхто не може напасти на людей, котрі мирно протестують, які відстоюють свої інтереси".

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Він наголосив, що проблема із українським продовольством почалася через російську агресію, і "в усьому винна" саме вона.

"Проблема в тому, що Росія напала на Україну <…> Це спричинило ціле потрясіння та продовольчу кризу у величезній частині світу, де часто говорять, що Україна є житницею світу", – сказав Дуда.

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