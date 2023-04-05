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Дуда рассказал, как общается со сторонниками "перемирия" с Россией: отправляет их в Бучу

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2023, 21:15
Дуда рассказал, как общается со сторонниками
Анджей Дуда (Фото: EPA)

Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что он говорит тем, кто выступает за "перемирие" с Россией после всех совершенных ею военных преступлений. Он предлагает таким людям поехать в Бучу, Бородянку и другие населенные пункты, которые были под временной оккупацией РФ, и лично сказать родственникам жертв оккупантов, что их страдания были напрасны. Об этом он сказал во время выступления в центре Варшавы в день визита президента Владимира Зеленского.

Дуда подчеркнул, что сейчас, спустя более 400 дней полномасштабной войны, во многих странах "растет усталость и разочарование".

"Возникает соблазн, подпитываемый российской пропагандой и дезинформацией, любой ценой и как можно скорее добиться "перемирия", заключения невыгодного для Украины "мира" с Россией, который, по сути, будет заключаться в том, что Россия и дальше будет занимать земли, которые сейчас оккупирует. На это никогда не будет нашего согласия", – заявил Дуда.

Польский лидер подчеркнул, что политика уступок и покорности по отношению к политике РФ и российскому диктатору Владимиру Путину велась годами, и теперь принесла "отравленные плоды". Поэтому, по словам Дуды, миру следует напоминать, что результатом этой политики стала сегодняшняя агрессия против Украины и тысячи невинных жертв.

Дуда заявил, что только Украина имеет право решать, на каких основаниях будет проводить мирные переговоры, а единственные условия, которых мировые лидеры должны требовать от России, – это полный вывод войск с территории Украины. Ни о каких переговорах и решениях "над головами украинцев" не может быть и речи, подчеркнул Дуда.

"Если кто-то в мире начинает со мной такой разговор, я отвечаю: "Ты был в Буче? Ты был в Бородянке? Ты был в Ирпене? Не был? Так едь туда. И скажи людям, чьих близких убивали, пытали, насиловали, скажи им прямо в глаза, что жертва их близких, что их страдания не имели значения, что все будет, как раньше". Я вам говорю: нет, не может быть так, как когда-то. И не будет. Украина сама будет решать относительно себя – теперь и всегда", – заявил Дуда.

Он заверил, что поляки будут стоять на страже этого.

  • Сегодня Дуда также заявил, что Украине нужны гарантии безопасности на саммите НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе. Он отметил, что Польша полностью поддерживает Украину на пути членства в ЕС.

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Оксана Житнюк
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