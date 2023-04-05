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Зеленский выступает с речью в центре Варшавы перед поляками и украинцами – видео видео

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05.04.2023, 20:31
Владимир Зеленский (фото: EPA)
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Президент Владимир Зеленский выступает с речью в центре Варшавы после переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром страны Матеушем Моравецким.

Перед украинским лидером с речью перед поляками и украинцами в центре польской столицы выступил Дуда, который выразил поддержку Украине и рассказал о поддержке Варшавы.

Ранее Зеленский сообщил, что Польша передаст Украине бронетранспортеры Rosomak, переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и самоходные минометы Rak.

Моравецкий говорил, что война РФ против Украины, – это начало конца страны-агрессора.

Читайте также: Дуда: На саммите НАТО в июле нужны гарантии безопасности Украине. Для ее будущего членства 

Дмитро Гриниченко
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