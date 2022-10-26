"Два танка. Один не может стрелять, другой ездить. Даже БТРа нет" – перехват СБУ

Некоторые мотострелковые бригады армии РФ остались практически без техники. Об этом в телефонных разговорах говорят сами оккупанты. Один из перехватов с такими жалобами опубликовала Служба безопасности Украины.

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В записи, как утверждает СБУ, зафиксирован разговор военнослужащего-контрактника одной из Белгородских мотострелковых бригад с его отцом. Военный находится в районе Лимана Донецкой области.

"У нас техники нет. Вообще нет. В роте даже БТРа нет", – говорит контрактник.

"И что, никаких обещаний и прогнозов, когда там какая-то техника будет?" – спрашивает отец.

"Нет. Вот один танк стоит у нас и все. Но он не может стрелять. А один где-то здесь второй в лесопосадке стоит – он не может ездить", – отвечает оккупант.

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Сергій Бережний

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