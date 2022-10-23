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"Никакой новой техники нет, из зимней формы одни бушлаты" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2022, 17:34
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Оккупант в телефонном разговоре жалуется, что российским военным в Украине из зимней формы выдают только бушлаты, и что вся приходящая техника очень старая. Запись перехвата опубликовало Главной управление разведки Минобороны.  

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"Вы же сами поехали без бушлатов", – говорит женщина.

"Как нам сказали "не берите с собой ничего лишнего", так мы и поехали" – отвечает россиянин.

Дальше женщина предполагает, что если по мобилизации "столько людей кинут, значит, и технику какую-то кинут".

"Да, 64-ки кинут (танки Т-64. – Ред), все старье кинут. Ни одной новой техники здесь нет. Снаряды привезли вчера на "грады" 50-каких-то годов, какие-то очень старые".

По его словам, этими снарядами даже не стали стрелять, потому что они "разлетаются".      

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Сергій Бережний
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перехват ГУР оккупанты телефонный разговор
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