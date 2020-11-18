Двое киевлян за $500 000 обещали иностранцу "решить вопрос" в Офисе генпрокурора

У Венедиктовой говорят, что задержанные – мошенники

В Киеве задержали двух местных жителей, которые за денежное вознаграждение в размере $500 000 обещали иностранному бизнесмену посодействовать в активизации расследования уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, киевляне пообещали представителю иностранной компании содействие в активизации расследования в уголовном производстве, в котором предприятие является потерпевшим, а также возмещении причиненного ущерба.

"При этом они заверили представителя о якобы личных связях с руководством Офиса Генерального прокурора, что не соответствовало действительности", – сказано в сообщении.

Правоохранители задержали указанных лиц во время получения части суммы – $250 000.

Открыто дело по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) УК.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

В октябре в СБУ сообщали, что задержали мошенников, которые за деньги предлагали "фейковое трудоустройство" помощниками народных депутатов от Слуги народа.

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Вадим Ребрина

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