СБУ: Задержаны мошенники, продававшие "должности" помощников депутатов Слуги народа

Стоимость "должности" составляла $18 000

В СБУ сообщают, что задержали мошенников, которые за деньги предлагали "фейковое трудоустройство" помощниками народных депутатов от Слуги народа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Там говорят, что установили, будто задержанные предлагали "должности", ссылаясь на связи в Слуге народа и в Верховной Раде.

"Стоимость такого карьерного роста составляла $18 000 за место. Сразу после внесения оплаты заказчикам обещали провести стажировку и выдать служебное удостоверение", – сказано в сообщении.

СБУ задержала предполагаемых мошенников в центре Киева при получении $3 000 – части суммы от одного из клиентов.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) УК. Задержанным готовится сообщение о подозрении, сообщили в СБУ.

Сейчас в суде слушается дело экс-директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светланы Кондзели, которая, по данным следствия, вместе с бывшей замминистра культуры Викторией Лесничей и их сообщником требовали у физического лица $300 000 за содействие в назначении на руководящую должность в НАК Нафтогаз Украины. Их задержали 12 ноября 2019 после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме $150 000.

Задержанным инкриминируется законченное покушение на мошенничество, а также законченное покушение на подстрекательство к даче взятки должностному лицу (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК).

Вадим Ребрина

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