НАБУ сообщило о подозрении чиновнице Офиса президента

Фото: НАБУ

НАБУ сообщило о подозрении руководительнице одного из главных департаментов Офиса президента, экс-заместителю министра культуры и их сообщнику. Об этом сообщает пресс-служба САП.

"Указанным лицам инкриминируется законченное покушение на мошенничество (завладение чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере), а также законченное покушение на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, то есть совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК", - сказано в сообщении.

Директора департамента обеспечения доступа к публичной информации ОП, экс-заместителя министра культуры (2011 г) и "других участников группировки" вчера задержало НАБУ. СМИ назвали имя чиновницы ОП – Светлана Кондзеля.

По данным САП, они якобы просили $300000 за содействие в назначении заместителя главы правления НАК Нафтогаз Украины.