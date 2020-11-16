Муж Венедиктовой уволился из полиции, получив 780 000 грн, и пришел снова – bihus.info

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Но, по мнению журналистов, Денис Колесник сделал это "не ради денег" – "планы более глобальные"

Муж генпрокурора Ирины Венедиктовой Денис Колесник уволился с должности замначальника киберполици. Он получил при увольнении почти 780 000 грн, а через неделю подал заявление на конкурс на ту же должность. Об этом идет речь в программе "Наші гроші з Денисом Бігусом".

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По информации журналистов, 25 сентября Колесник подал рапорт на увольнение "и отдельно попросил денег". 29 сентября Нацполиция выплатила ему 774 644 грн. Из них 608 000 – разовая помощь при увольнении, 103 000 – компенсация за неиспользованные отпуска и премии, 60 000 – на оздоровление (написал, что долго лечился от коронавируса), говорится в программе. 30 сентября, по данным журналистов, Колесника официально уволили.

При этом после увольнения на сайте киберполиции он продолжал значится заместителем начальника департамента. В его приемной журналистам не сказали, что Колесник больше не работает, а посоветовали оставить свои контакты для обратной связи.

1 октября Нацполиция объявила конкурс на место Колесника. 5 октября он подал заявку на этот конкурс, отмечают журналисты. Кто победил в нем и работает ли сейчас Колесник в киберполиции, неизвестно.

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Однако, обращает внимание в bihus.info, когда Колесник увольнялся, категория его должности была – средний состав полиции. Когда же он подавал заявление на конкурс, та же должность была переведена в категорию госслужащего.

"В чем смысл? В том, что полицейский Колесник мог стать лучшим полицейским, а госслужащий Колесник может стать кем угодно и переводится не между полицией и полицией, а туда, куда захочет", – говорится в программе.

По данным "Схем", в ноябре 2019 г, после прихода во власть Венедиктовой, ее муж Денис Колесник был переведен из харьковской киберполиции в центральное управление Нацполиции в Киеве, а в конце того же месяца продвинулся по званию с подполковника до полковника.

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Теги: Нацполиция, киберполиция, Ирина Венедиктова, Денис Колесник
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